La situación de los afiliados de IOMA en Mar del Plata no mejora y ahora denuncian que ya no cuentan con “atención en las diferentes instituciones que venían funcionando como red prestacional”, además de evidenciarse “falta de entrega de materiales para cirugías en todas las especialidades y el acceso a la atención ambulatoria”.

La situación empeoró desde comienzo de este mes. Ante esta situación, distintos afiliados se acercaron a la delegación local a preguntar el porqué de la falta de atención en lugares que era frecuente la misma “y no han sabido dar respuestas”, indicaron a través de un comunicado.

Lo concreto es que en este momento los afiliados denuncian no tener lugares habilitados para su atención, falta de centros de asistencia, y problemas con prestaciones diversas en distintas instituciones de nuestra ciudad. Según expresaron, por ejemplo se observa “falta de entrega de materiales para cirugías en todas las especialidades y el acceso a la atención ambulatoria”.

Y a esto, se suma la “falta de respuesta a los tratamientos oncológicos y a la entrega de medicamentos a esos pacientes”.

En el comunicado enviado a los medios, los afilados de IOMA señalaron que “la falta de pagos a las diversas instituciones de la ciudad, y prestadores de servicios médicos con diferentes especialidades cado uno de ellos, ha generado una gran tensión, y ha llevado a varias instituciones a dejar de atender a los afiliados”.

Por último, cuestionaron que “la presencia de intermediarios en la prestación de servicios médicos ha generado cuestionamientos y críticas, ya que se considera que pueden estar lucrando con la salud de los afiliados”.