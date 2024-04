Ante un conflicto por sus coberturas y autorizaciones en áreas de discapacidad, afiliados a la obra social Unión Personal reclamaron por la falta de respuestas, aprobaciones para distintas atenciones y la falta de pago a prestadores.

En ese sentido, varias madres con hijos que poseen discapacidades, Silvina Liberatore y Ariana Ramon expresaron su preocupación este lunes en las puertas de la obra social y explicaron: “Estamos reclamando hoy en representación muchos afiliados. Cada uno tiene distintos casos durante todo el año, todos con Unión Personal. Nuestras situaciones son constantes”.

"Esto tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Puntualmente en lo que es acompañamiento terapéutico es un problema de todos los días. Todo el papeleo se hace con un año de anticipación pero estamos en abril y las cosas no están aprobadas. Cuánto tiempo más hay que esperar nos preguntamos todas", dijeron.

Y agregaron: "Nosotros presentamos todo en diciembre pero en enero nos agarró la feria judicial porque la mayoría ya tenemos todos los casos judicializados. Entonces así se sigue estirando porque en febrero volvemos a iniciarlos por amparo, pasa marzo y seguimos en abril. A este ritmo llegamos a junio sin resolver nada".

"Tenemos el caso de un nene que todavía no pudo arrancar la escuela, siendo que las clases comenzaron el 1 de marzo. El acompañante de mi hijo está yendo con él por buena voluntad porque en realidad no tenemos la aprobación. Ellos nos querían dar el prestador que querían sin contemplar que hay algunas relaciones entre los nenes y los profesionales desde hace años y algunos queremos continuarlas por prescripción de los psiquiatras. No es un capricho. Pero seguimos a la espera de la aprobación para que le abonen", siguieron las afiliadas.

"A veces llegan las aprobaciones con un monto mucho menor a lo que sabemos que corresponde y debemos hacer cartas para que lo aumenten. Esto es muy desgastante. La semana pasada vinimos todos los días y siempre me dicen que no saben, que van a reclamar. Llamamos a Buenos Aires y no atienden, nos dicen que ellos no se encargan de la parte de discapacidad", sumaron.

"Mientras tanto nosotros seguimos pagando la cobertura. Yo soy trabajadora independiente así que a mi me lo sacan directamente del sueldo de cada mes. Y encima aumentan constantemente muchísimo", exclamaron las madres.

"Muchas terapias no están autorizadas. No sabemos si las prestaciones van a ser cubiertas o si serán retroactivas. Por otro lado, las que ya venían haciéndose, fueron recortadas. Pacientes con amparo a los que se les negó la prestación, siendo que ya estaban cubiertos. Por eso venimos a apoyar este reclamo que es reflejo de lo mal que están funcionando las obras sociales, la poca regulación que hay y cómo se vulneran los derechos de estas familias y de nosotros como trabajadores. Ya no sabemos qué más hacer. No hay sanciones cuando ellos no cumplen. Es una agresión total para quienes pagamos", sentenciaron.