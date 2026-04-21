La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay de la causa en la que se investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. La decisión se tomó tras una recusación presentada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado por supuestos vínculos previos con uno de los imputados.

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El expediente, que se tramita en Santiago del Estero, analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA y a una red de empresas relacionadas con el entorno de Toviggino. Entre los elementos señalados figura una operación inmobiliaria entre el juez y el dirigente, considerada clave para justificar su apartamiento.

Con este escenario, el futuro de la causa quedó abierto, ya que el otro juzgado federal de la provincia se encuentra vacante de manera temporal. Por eso, el expediente podría ser reasignado por sorteo y eventualmente trasladado a otra jurisdicción bajo la órbita de la Cámara de Tucumán o Catamarca.

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Según el dictamen fiscal, se investiga el movimiento de más de $1.200 millones provenientes del Estado provincial hacia una empresa de seguridad vinculada al entorno de Toviggino. La fiscalía sostiene que los fondos eran transferidos rápidamente entre cuentas, lo que dificultaría rastrear su destino final. En ese marco, se solicitó la detención de Tapia, Toviggino y otros imputados señalados como presuntos testaferros dentro de la estructura investigada.

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