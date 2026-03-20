Los operativos fueron dispuestos por el juez de Campana Adrián González Charvay y estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Se realizaron en el edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza.

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El objetivo de los procedimientos fue recolectar documentación vinculada a los contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter (también mencionada como TourProdEter LLC), ligada al empresario Javier Faroni.

Según la investigación, esta firma actuaba como agente exclusivo para gestionar los negocios internacionales de la AFA, incluyendo derechos comerciales, sponsoreo y organización de eventos en el exterior, a cambio de comisiones que alcanzaban el 30%, más un adicional por tareas logísticas.

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Los investigadores sospechan que parte de esos fondos (generados entre 2021 y 2025) pudo haber sido canalizada a través de sociedades en el exterior, algunas de ellas consideradas “fantasma”, por montos que superarían los 300 millones de dólares.

En la causa también se analizan posibles transferencias hacia cuentas vinculadas a dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, considerado una figura clave dentro de la conducción que encabeza Claudio Tapia.

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En paralelo, el expediente incluye otra línea de investigación sobre la compra de una lujosa propiedad en Pilar, valuada en millones de dólares, que habría sido adquirida a través de presuntos testaferros.

El caso se tramita en distintos juzgados, incluyendo el de Campana y el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, y podría unificarse para evitar resoluciones contradictorias. Además, la Cámara Federal de Casación deberá definir en las próximas semanas qué tribunal continuará al frente del expediente.

Los allanamientos forman parte de una serie de medidas que buscan reconstruir el circuito financiero de los ingresos internacionales de la AFA y determinar si existieron maniobras de lavado de dinero o desvío de fondos.