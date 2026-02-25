El Gobierno autorizó a otra aerolínea internacional a operar en el país; cuál es y qué viajes hará. (foto: Reuters).

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones y encadenó así su segundo año consecutivo con resultado positivo.

Con una facturación superior a los USD 2.200 millones, la empresa de bandera no requirió transferencias del Tesoro, algo que no ocurría desde su reestatización en 2008. Entre 2008 y 2023, la aerolínea había acumulado un rojo operativo promedio cercano a los USD 400 millones anuales y demandado más de USD 8.000 millones en aportes estatales.

En 2024, la compañía había solicitado alrededor de USD 60 millones para financiar dos planes de retiros voluntarios, en el marco de un proceso de ajuste que incluyó la cancelación de rutas no rentables, la reducción del 13% de la plantilla y la eliminación de 85 cargos jerárquicos. Para 2026, el directorio ya anticipó que tampoco prevé pedir asistencia.

Durante 2025, Aerolíneas mantuvo un promedio de 300 vuelos diarios, con un factor de ocupación del 83%. En total transportó 12.781.016 pasajeros, con un promedio diario de 35.016 personas. El nivel de cumplimiento operativo alcanzó el 99,4% y el índice de recomendación de clientes (NPS) se ubicó en 55 puntos, según el comunicado oficial.

La compañía también informó que redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%, al pasar de USD 341,9 millones en diciembre de 2023 a USD 207,4 millones en el mismo mes de 2025. En paralelo, anunció un proceso para incorporar 18 aviones a su flota, entre ellos cuatro Airbus A330neo y distintas versiones del Boeing 737 MAX.

El presidente y CEO de la empresa, Fabián Lombardo, aseguró que el resultado consolida la estrategia enfocada en la reducción de costos y la mejora de la rentabilidad, y sostuvo que la aerolínea puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías del sector.

El balance 2025 se encuentra en etapa de auditoría por parte de KPMG, que ya había certificado los estados contables del año anterior. La aprobación definitiva por parte del directorio se prevé para mediados de este año.

Mientras tanto, en el Gobierno nacional insisten con incluir a Aerolíneas en un nuevo paquete de privatizaciones. En la Casa Rosada argumentan que, pese al superávit, buscan evitar que un eventual cambio de gestión vuelva a generar pérdidas. El debate podría reabrirse en el Congreso en el marco de una futura Ley Bases 2.

Fuente: Infobae