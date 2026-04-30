Aerolíneas Argentinas anticipa un intenso movimiento de pasajeros durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con más de 158 mil personas trasladándose en toda su red. El mayor flujo se concentrará en las jornadas previas al feriado, cuando se registren los picos más altos de operaciones.

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El escenario refleja una sostenida demanda en el mercado aerocomercial, especialmente en rutas de cabotaje. Los principales destinos turísticos del país presentan niveles de ocupación muy elevados, impulsados por escapadas cortas y viajes planificados con anticipación.

Entre los puntos más elegidos aparecen ciudades del norte, la Patagonia y algunos destinos regionales, lo que confirma la preferencia por el turismo interno en este tipo de fechas. En paralelo, la compañía ajustó su programación para responder a ese comportamiento, reforzando frecuencias en los tramos más solicitados.

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Con estos números, el feriado se perfila como uno de los momentos de mayor movimiento del semestre para la aerolínea de bandera, en un contexto donde los fines de semana largos siguen funcionando como motor clave para la actividad turística.

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