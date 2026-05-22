Aerolíneas Argentinas decidió cancelar los vuelos especiales que tenía previstos desde distintas ciudades del interior del país hacia Estados Unidos para el Mundial 2026, debido a una combinación de baja demanda y fuerte incremento en los costos operativos, especialmente vinculados al combustible aéreo.

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Las rutas afectadas eran las conexiones programadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami, que iban a comenzar a operar en junio con motivo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según había anunciado la empresa meses atrás, los servicios incluían una escala técnica en Punta Cana y estaban pensados para facilitar el traslado de hinchas argentinos desde el interior del país.

Sin embargo, la compañía resolvió finalmente suspender esa programación especial luego de detectar una menor cantidad de reservas respecto a las expectativas iniciales. A esto se sumó el impacto del aumento del combustible y otros costos operativos internacionales que encarecieron significativamente la rentabilidad de las rutas.

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Pese a la cancelación de estos vuelos específicos, Aerolíneas Argentinas mantendrá sus servicios internacionales regulares hacia Miami y otros destinos del Caribe y Norteamérica desde Buenos Aires. La empresa continuará además con los vuelos directos previstos hacia ciudades sede donde jugará la selección argentina durante el Mundial.

La medida refleja además un escenario de mayor cautela dentro del mercado aerocomercial argentino, atravesado por costos crecientes, caída del consumo y cambios en la demanda turística. En los últimos meses, distintas compañías aéreas debieron ajustar frecuencias, reformular rutas o revisar operaciones especiales vinculadas a grandes eventos internacionales.

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