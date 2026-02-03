La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica realizó un balance positivo del comportamiento del turismo y el consumo durante enero en Mar del Plata.

Según explicó su vocero Hernán Sktrohal, en diálogo con El Marplatense, la ciudad logró sostener niveles de ocupación y actividad que permitieron amortiguar la caída registrada en otros momentos del año.

“La temporada termina redondeando un 70% de ocupación hotelera. En términos de consumo, se vio mucha gente en los centros comerciales y, en gastronomía, un consumo más cuidado”, señaló Szkrohal, al diferenciar el comportamiento general del público respecto de otros veranos.

De acuerdo al balance de la entidad, los restaurantes de alta gama fueron los que mostraron mejores resultados. “Trabajaron muy bien, con reservas tomadas con hasta 20 días de anticipación, principalmente de visitantes que llegaban desde Buenos Aires”, indicó el vocero.

En ese contexto, Szkrohal remarcó que “Mar del Plata estuvo a la altura de las circunstancias en enero”, al responder satisfactoriamente en un escenario marcado por la cautela en el gasto y la competencia con otros destinos nacionales e internacionales.

Desde la AEHG destacaron además el rol de la ciudad como destino turístico consolidado. “Mar del Plata vuelve a demostrar que tracciona como plaza, independientemente de la competencia nacional e internacional”, afirmó Sztrohan.

Durante la temporada se ofrecieron 415 mil camas, un volumen que, según la entidad, permite cerrar el período estival con números positivos en términos generales, aun con diferencias entre rubros y segmentos de consumo.

En cuanto a febrero, el panorama aparece más fragmentado. “Estamos midiendo con reservas vencidas. De lunes a miércoles el nivel es más bajo, pero los fines de semana sube exponencialmente, sobre todo por el arrastre del Carnaval”, explicó el vocero.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica señalaron que el desempeño del mes dependerá en gran medida de esos picos de demanda y de la capacidad del destino para sostener el flujo turístico durante los fines de semana largos.