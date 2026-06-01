La coordinadora de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, Ana Vulcanola, destacó algunos avances logrados en la asistencia a personas en situación de calle en Mar del Plata, aunque advirtió que la problemática continúa creciendo y que aún persisten situaciones de violencia institucional.

Ads

Puede interesarte

Según explicó, uno de los principales logros fue conseguir que representantes de la Provincia, el Municipio y distintas organizaciones sociales se sentaran a trabajar en conjunto. En ese marco, se realizó un censo que relevó a unas 460 personas en situación de calle, una cifra que refleja un importante incremento respecto de años anteriores.

Vulcanola señaló que también se amplió la capacidad del Parador Las Américas, que pasó de contar con 20 plazas a más de 40 y que próximamente alcanzará las 60. Además, se habilitaron espacios específicos para mujeres y para personas con tuberculosis, una enfermedad cuya presencia, aseguró, es cada vez más frecuente entre quienes viven en la calle.

Ads

La referente social remarcó además el acompañamiento brindado por el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde destacó la predisposición del personal médico para trabajar con esta población. No obstante, reconoció que gran parte de los casos están atravesados por problemáticas de salud mental, lo que complejiza las intervenciones.

“Todavía no podemos decir que el problema esté solucionado, pero haber logrado que todos los actores se sienten en una misma mesa y generar pequeños avances ya representa una mejora para muchas personas que atraviesan situaciones muy difíciles”, sostuvo. También valoró el trabajo sostenido de organizaciones como La Noche de la Caridad y distintas iglesias que colaboran diariamente con la asistencia a quienes más lo necesitan.

Ads