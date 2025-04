El secretario general del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini, advirtió sobre la situación energética en la ciudad y la necesidad de inversiones urgentes para evitar problemas en el suministro. Además, destacó la estabilidad laboral en el sector y expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos en distintas partes del país.

"Nos solidarizamos con quienes están siendo despedidos a lo largo y ancho del país. Este martes revalidamos el segundo mandato en el Sindicato y, por suerte, no tuvimos ceses, pudimos garantizar la estabilidad laboral y el salario en nuestra actividad. Pero no podemos dejar de lado lo que pasa a nivel nacional, no solo en el sector público sino también en el privado", sostuvo el referente.

En relación con la crisis energética en Mar del Plata, señaló que la ciudad atraviesa un contexto complejo similar al del resto del país. "Si bien hubo una obra que se inauguró hace un año y que viene desde el sur, hasta ahora no hubo cortes. Tenemos un sistema más predecible que el de CABA y, aunque estuvimos varias veces al borde del colapso por falta de energía y problemas en el transporte, no sufrimos cortes significativos", explicó. Además, resaltó que este funcionamiento permitió que la temporada de verano transcurriera sin grandes interrupciones en el suministro.

Puede interesarte

Polverini también hizo hincapié en la importancia de las inversiones para garantizar el desarrollo del sector: "La energía hoy no solo sirve para la industria, sino también para el crecimiento de los pueblos. Estamos atravesados por ella todo el tiempo y si no tenemos un flujo energético acorde a las necesidades, no podríamos avanzar", sostuvo.

En ese sentido, lamentó el freno en la obra pública, lo que afecta directamente el sistema energético. "Se había licitado más de 3.000 megas con el Gobierno anterior, pero eso se paralizó. Como consecuencia, en el AMBA y en Capital Federal se registran cortes significativos, ya que eran obras necesarias que debían concretarse. Estamos buscando alternativas para reactivar esos proyectos, porque si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentar serios problemas en el corto plazo", concluyó.