El bloque de concejales del Frente Renovador presentó un pedido de informes con el objetivo de que el Departamento Ejecutivo local informe sobre varios puntos con relación a una serie de irregularidades en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, se pide detalles sobre:

La situación administrativa y presupuestaria que generó la suspensión del servicio de correo. El plazo previsto para regularizar el servicio y restablecer la capacidad operativa de la OMIC. Las estadísticas de reclamos recibidos por la OMIC desde 2015 a la fecha, discriminados por rubro, a fin de contar con información actualizada sobre la evolución de los conflictos de consumo en el Partido de General Pueyrredon. El impacto estimado de la falta de funcionamiento en términos de usuarios afectados.

En ese sentido, la bancada massista manifestó su preocupación por “los reclamos de los vecinos de Mar del Plata y turistas frente a la actual incapacidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de brindar respuestas efectivas a las denuncias y consultas”.

Según datos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, las denuncias vinculadas al comercio electrónico y servicios financieros encabezan el ranking de reclamos en Argentina. Entre 2023 y 2024, las estafas digitales y fraudes online crecieron más del 200% en el país, afectando especialmente a compras por internet, billeteras virtuales y servicios financieros digitales.

Desde el Frente Renovador indicaron que “la expansión del comercio digital exige un rol cada vez más activo del Estado en la protección de los consumidores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica", y que "las personas mayores y jubilados constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a estafas digitales y fraudes de consumo, dado que muchas veces deben utilizar medios electrónicos para el cobro de haberes, pago de servicios o gestión de trámites, lo que los expone a maniobras fraudulentas tales como phishing, estafas telefónicas y engaños en plataformas de compra online”.

Y remarcaron que el área de Defensa del Consumidor “constituye una herramienta central del Municipio de General Pueyrredon para garantizar los derechos de consumidores y usuarios frente a prácticas abusivas", por lo que "el Estado municipal, como nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, debe asegurar instancias de defensa rápida y eficaz, contribuyendo a la confianza en las instituciones”.

A su vez, consideraron que “el funcionamiento pleno de la OMIC resulta indispensable para resguardar los intereses de los vecinos y turistas que realizan reclamos de bienes y servicios, y la falta de pago del servicio de correo impide hoy la tramitación de reclamos y notificaciones, paralizando de hecho la gestión de la dependencia".

Además, puntualizaron que “en el Partido de General Pueyrredon no se actualizan estadísticas oficiales sobre consumo y reclamos de la OMIC desde el año 2015, lo que impide dimensionar con precisión el crecimiento de los conflictos de consumo en la última década y limita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”.

“Esta situación genera un perjuicio concreto a los usuarios, al no poder acceder a mecanismos de resolución de conflictos previstos por la ley. Además, limita la capacidad del Municipio de intervenir en reclamos de otras jurisdicciones, obstaculizando la articulación con organismos nacionales y provinciales”, alertaron desde la oposición.

“Garantizar el correcto funcionamiento de la OMIC no sólo fortalece la defensa de los consumidores, sino que también proyecta una imagen institucional de compromiso con la transparencia y la legalidad”, sentenciaron.