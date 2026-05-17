En diciembre de 2025 creció la morosidad de las familias en créditos y tarjetas.

Un informe de la Fundación Pensar, el think tank vinculado al PRO, advirtió que siete de cada diez argentinos tuvieron que resignar gastos habituales en medio de un escenario de desaceleración del consumo y aumento de la morosidad.

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El estudio, elaborado con datos de Poliarquía, Casa Tres, el INDEC y el Banco Central, sostiene que el consumo familiar perdió impulso en los últimos meses tras el fuerte rebote registrado durante 2025.

Según la encuesta incluida en el informe, el 68% de los argentinos aseguró haber dejado de pagar o reducido algún servicio, actividad o consumo cotidiano por motivos económicos.

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Entre los rubros más afectados aparecen el ocio, las primeras marcas, la indumentaria y las vacaciones. También crecieron los recortes en plataformas digitales, mantenimiento del vehículo y cobertura médica privada.

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El documento también advierte sobre un incremento en los niveles de morosidad. El 59% de los encuestados reconoció haberse atrasado o directamente dejado de pagar obligaciones económicas.

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Las principales deudas impagas corresponden a tarjetas de crédito, servicios, préstamos personales e impuestos. Además, también se registraron atrasos en alquileres, expensas y prepagas.

De acuerdo con datos del Banco Central citados en el informe, la deuda de los hogares con el sistema financiero aumentó en 36 billones de pesos y los niveles de mora alcanzaron cifras consideradas “casi sin precedentes”.

La morosidad en préstamos personales llegó al 14%, mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 12%. En los sectores de menores ingresos, el incumplimiento escaló hasta el 34%.

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El informe reconoce que durante 2025 el consumo privado mostró una recuperación general, aunque remarca que el crecimiento estuvo concentrado en sectores específicos, como turismo al exterior, compra de autos y bienes durables.

En cambio, otros consumos masivos continuaron en caída. Las ventas de indumentaria, supermercados, mayoristas y celulares registraron retrocesos durante los últimos meses.

“El ingreso disponible de los hogares todavía aparece por debajo de los niveles de fines de 2023”, concluye el documento difundido por la Fundación Pensar.

Fuente: El Cronista