La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración nacional que encabeza Javier Milei sumó un nuevo capítulo, esta vez en torno a la provisión de vacunas. Desde la Provincia aseguran que los envíos comprometidos no se cumplieron en su totalidad y advierten por faltantes que afectan la campaña de inmunización.

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que en las últimas horas Nación envió “solo una parte” de las dosis antigripales adeudadas, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda. “Llegaron algunas vacunas, pero no todas: esto no resuelve el problema de fondo”, expresó. Según detalló, el reclamo incluye demoras en al menos nueve vacunas, varias de ellas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

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Entre las más críticas, el funcionario señaló la falta de la vacuna triple viral y de la pediátrica contra el COVID-19, esta última sin entregas desde hace un año. También advirtió que no hay fecha prevista para la regularización de la vacuna gamma antivaricela, destinada a embarazadas y personas inmunocomprometidas. En paralelo, la vacuna contra el meningococo sería cubierta durante mayo con stock provincial.

El impacto ya se refleja en distintos distritos bonaerenses, donde la disponibilidad es limitada. Municipios del conurbano recibieron solo una fracción de las dosis necesarias, mientras que en algunas ciudades las vacunas pueden conseguirse en farmacias privadas, pero escasean en el sistema público o para afiliados a obras sociales como PAMI e IOMA.

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Kreplak remarcó que la falta de dosis genera consecuencias directas en la población: “Hubo muchas oportunidades perdidas: personas que fueron a vacunarse y no pudieron completar su esquema o directamente no pudieron acceder”. En ese marco, pidió que se regularicen los envíos para garantizar la cobertura, aunque aclaró que aún hay algunas vacunas disponibles e instó a la población a acercarse a los vacunatorios.