Un informe del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) advirtió que hasta el 70% de los niños en edad escolar presenta alteraciones posturales que pueden derivar en problemas de columna, en el marco de un relevamiento sobre hábitos durante la escolaridad y sus efectos en la salud.

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El estudio señala que el sedentarismo, las malas posturas sostenidas, el uso intensivo de pantallas y el peso excesivo de las mochilas son factores determinantes en el desarrollo de afecciones. Desde la entidad indicaron que estas conductas se han vuelto cada vez más frecuentes y “complicadas” entre niños y adolescentes.

El licenciado Luciano Davagnino, kinesiólogo y fisiatra del CoKiBA, explicó que no existe una cantidad exacta de horas que determine la aparición de problemas, aunque sí hay situaciones de riesgo. “Más de tres o cuatro horas diarias en posición sedentaria sin pausas empiezan a generar cambios posturales. Por eso es importante interrumpir el tiempo sentado y moverse regularmente”, señaló.

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Las alteraciones pueden manifestarse desde edades tempranas, con primeros signos entre los 4 y los 6 años, y mayor detección entre los 6 y los 10, coincidiendo con el inicio escolar. La incidencia aumenta en la adolescencia temprana, entre los 10 y los 15 años, cuando el crecimiento acelerado se combina con mayor carga académica y uso intensivo de dispositivos electrónicos.

Uno de los principales factores es el uso prolongado de pantallas, que favorece el denominado “text neck” o síndrome del cuello de texto. “Cuando la cabeza se inclina hacia adelante, el peso que recibe la columna cervical aumenta de forma significativa”, explicó Davagnino.

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El peso de las mochilas también resulta determinante. Las recomendaciones internacionales indican que no deberían superar el 10% del peso corporal del niño, aunque este límite suele excederse. Según estudios internacionales, entre el 40% y el 70% de los alumnos presenta algún tipo de alteración postural, aunque no todos desarrollarán patologías graves. “Esto no significa que el 70% vaya a desarrollar una patología grave, pero sí que la gran mayoría de los chicos están sometiendo a su columna en crecimiento a cargas inadecuadas durante muchas horas al día, lo cual representa un riesgo acumulativo que no puede ignorarse”, aclaró el profesional.

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En este contexto, los especialistas subrayan la importancia de la prevención mediante pausas activas cada 30 o 45 minutos, la promoción de la actividad física y la realización de evaluaciones posturales durante el crecimiento. “La mejor prevención es el movimiento. Practicar deportes, bailar o jugar al aire libre ayuda a fortalecer la musculatura y mejorar la postura”, concluyó Davagnino.

Entre los factores que influyen en la mala postura dentro del aula se encuentran el mobiliario inadecuado -con sillas y bancos no adaptados a la talla del niño, lo que genera compensaciones y aumenta la tensión en la columna-, el peso excesivo de las mochilas, que altera el centro de gravedad, el uso de dispositivos electrónicos que provoca inclinación de la cabeza y sobrecarga cervical, y la fatiga muscular acumulada a lo largo de la jornada escolar.

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Las señales de alerta incluyen asimetrías visibles como un hombro más alto que otro, una escápula prominente o una cadera más elevada, postura de cabeza adelantada, espalda encorvada persistente, dolores frecuentes de espalda, cuello o cabeza, fatiga postural temprana y alteraciones en la marcha. Ante estos signos, se recomienda consultar con un médico traumatólogo o un kinesiólogo especializado para una evaluación funcional.