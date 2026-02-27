ADUM inició un proceso de expulsión contra Maximiliano Abad
Tras su voto positivo a la reforma laboral (emitido en el primer debate en el Senado, antes de que el proyecto pasara a la Cámara de Diputados) ADUM inició un proceso de expulsión contra Maximiliano Abad. La iniciativa, luego de ser modificada por Diputados, volverá a debatirse hoy en la Cámara alta, donde se verá si el senador marplatense ratifica su acompañamiento.
La tensión política y gremial escaló en la ciudad luego de que la Agremiación Docente Universitaria Marplatense resolviera iniciar un proceso disciplinario interno contra el senador nacional tras su acompañamiento a la reforma laboral en la Cámara alta.
La decisión implica la apertura formal de un expediente, su comunicación pública y la intervención de los órganos del sindicato para evaluar la conducta del senador. De cumplirse los requisitos establecidos en el estatuto gremial, el trámite podría concluir en una eventual expulsión del radical.
Desde ADUM argumentaron que el acompañamiento de Abad a la reforma laboral “representa una contradicción con los principios históricos de defensa de la educación pública y los derechos laborales del sector universitario”. Según señalaron, la norma aprobada en el Senado afecta derechos laborales conquistados y genera un escenario adverso para las condiciones de trabajo en general, de la cual no quedan exentas las universidades nacionales.
En esa línea, manifestaron que la reforma “atenta directamente no solo contra los derechos laborales, sino también contra el sistema universitario público”, profundizando la incompatibilidad política y ética del voto del senador con su pertenencia a la organización.
El posicionamiento del legislador es “llamativo”, dado que pertenece a la Unión Cívica Radical, espacio que históricamente ha reivindicado la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.
Además, Abad se formó y egresó de la universidad pública, institución en la que también cumple funciones su mujer, Marina Sánchez Herrero, actual vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).
Para ADUM, la reforma laboral constituye un retroceso en materia de derechos adquiridos y un riesgo concreto para las condiciones laborales en el ámbito universitario. Las medidas adoptadas en Mar del Plata se inscriben en un contexto más amplio de tensión en el sistema universitario nacional, atravesado por reclamos presupuestarios, debates sobre financiamiento y cuestionamientos al rumbo de las políticas educativas.
El avance del expediente disciplinario y su eventual resolución marcarán un precedente significativo dentro de la vida interna del gremio y podrían tener repercusiones políticas de mayor alcance.
