A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) cuestionó al senador marplatense, a quien acusan de “traicionar al pueblo” por haber acompañado por segunda vez la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. Según expresaron, se trata de una norma que “facilita y abarata despidos; que somete a los trabajadores y trabajadoras y que borra de un plumazo derechos conquistados a lo largo de la historia”.

En el texto, ADUM calificó la reforma como una “estafa laboral” y apuntó contra lo que definió como una articulación entre el Gobierno nacional, el empresariado y “legisladores cómplices”. Asimismo, sostuvo que el voto del radical “nos quita del horizonte de la dignidad y nos impone la precarización como norma”, al tiempo que remarcó que la decisión implica una “responsabilidad política” por sus consecuencias sobre los derechos laborales.

En ese marco, los afiliados resolvieron iniciar un proceso estatutario para sancionar con la expulsión a Maximiliano Abad y repudiar públicamente su postura parlamentaria.

El pronunciamiento se produjo luego de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, un debate que generó fuertes cruces entre el oficialismo y distintos sectores sindicales y políticos.

La pertenencia partidaria y el recorrido institucional del senador hacen ruido a la hora de analizar su voto positivo a la reforma laboral.

Ya que Abad, no solo se formó y egresó de la universidad pública, sino que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), espacio político que históricamente reivindicó como bandera la defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad. Además, su voto a favor de la reforma laboral atenta directamente contra su esposa, Marina Sánchez Herrero, quien actualmente es vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Estos antecedentes profundizan la contradicción entre la identidad política y académica del dirigente y su acompañamiento a una reforma que atenta contra los derechos laborales y el sistema universitario público.