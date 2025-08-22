En relación a la reciente aprobación en el Senado de una nueva ley de financiamiento universitario, Pedro Sanllorenti, secretario general de la Asociación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), sostuvo: “En el Senado se aprobó una nueva ley de financiamiento universitario. El Gobierno, si bien no nos da respuesta a pesar de las protestas, esta ley aparece como una herramienta para evitar este ajuste feroz. Va marcando una agenda distinta y varios legisladores que dieron su voto para la Ley Bases hoy no apoyan a Milei por disconformidad”.

Sanllorenti recordó que el año pasado también se había aprobado una norma similar: “Hubo muchos vetos a decisiones del Ejecutivo. El año pasado tuvimos ley de financiamiento y fue vetada. Este año tenemos la esperanza que, si la ley es vetada, pueda sostenerla el Congreso de la Nación”.

En cuanto a la situación salarial, apuntó contra el último aumento aplicado por el Estado: “Ante las medidas de la semana, el Gobierno hizo una aplicación de aumento de alrededor del 3% que se hizo con UPCN y ese acuerdo lo pasó para los universitarios. Continuamos con la tendencia de seguir perdiendo poder adquisitivo. El año pasado perdimos un 30% de poder adquisitivo”.

El dirigente advirtió además sobre el impacto en el sistema universitario: “La universidad está perdiendo docentes, y son puestos que se llaman a concurso y a veces no se recuperan”.

Por último, anticipó que en el corto plazo podría haber nuevas acciones de protesta:“En septiembre habría otra marcha federal por la educación”.

