El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, fue elegido por unanimidad como presidente del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública para el período 2026-2029, durante la asamblea realizada ayer.

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La designación se dio en el marco de una propuesta orientada a consolidar una conducción federal y representativa dentro de un espacio que nuclea a 29 facultades y escuelas de medicina públicas de todo el país.

Junto a Alasino, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, Silvia Avila, asumirá como vicepresidenta del foro.

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Tras su elección, Alasino destacó el carácter colectivo del espacio: “En lo personal me siento muy honrado y halagado por esta elección junto a un equipo de comisión directiva de 12 personas que vamos a dirigir durante los próximos tres años este espacio colectivo que está a lo largo y ancho de más de 20 provincias argentinas”.

En ese sentido, subrayó también el impacto institucional para la casa de estudios local. “Es muy importante para nuestra facultad y nuestra universidad, dado que refleja un trabajo sostenido durante los últimos diez años para posicionarnos en el escenario nacional”, afirmó.

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El nuevo presidente del FAFEMP se refirió además al contexto que atraviesan las universidades públicas. “Toca un momento muy especial, con un escenario de tensión que nos da fuerza para seguir defendiendo la importancia de la educación pública”, sostuvo.

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Por último, remarcó el vínculo entre formación académica y sistema sanitario: “El 85% de los médicos provienen de universidades públicas, lo que evidencia su rol central en la formación de profesionales de calidad y en el sostenimiento del sistema de salud”.

Fuente: con información de Portal Universidad