El vocero presidencial Manuel Adorni fue categórico al referirse a su continuidad en el Gobierno y descartó cualquier posibilidad de renuncia en medio de cuestionamientos. “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”, afirmó.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con un medio periodístico, en la que el funcionario volvió a referirse a las versiones sobre una posible salida del Ejecutivo y fijó su postura de manera contundente.

En ese marco, Adorni sostuvo que no tiene previsto dar un paso al costado y remarcó que continuará desempeñando su rol dentro de la administración nacional. Además, insistió en que su permanencia no está en discusión.

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El vocero también hizo referencia a las críticas recibidas y apuntó contra lo que consideró intentos de condicionarlo. Según planteó, su decisión es mantenerse firme frente a esas situaciones y seguir adelante con sus responsabilidades.

Sus dichos se inscriben en un contexto político marcado por cuestionamientos de distintos sectores hacia funcionarios del Gobierno.

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De esta manera, Adorni buscó despejar las versiones sobre una eventual salida y dejó en claro su decisión de seguir al frente de la vocería presidencial.

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