La postura del Gobierno se hizo pública después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigiera explicaciones al candidato de LLA. Adorni, al bajarle el tono a la polémica, indicó que se trata de un asunto "de hace seis o siete años", pidiendo que se espere la intervención del Poder Judicial.

En ese sentido, el vocero enfatizó que "si la Justicia le tiene que pedirle explicaciones al diputado Espert, se la pedirá y el doctor se las dará".

De esta manera, el oficialismo deslindó la responsabilidad en el ámbito judicial para zanjar el tema.

Adorni negó categóricamente que este escándalo público ocupe un lugar en la agenda de la campaña libertaria, asegurando que el foco se mantendrá en los ejes principales del partido de cara a las próximas elecciones.

Fuente: Dib

