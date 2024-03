El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el discurso que pronunciará el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional "no tendrá un carácter violento" y pidió que los legisladores lo escuchen con "respeto y atentamente".

"No veo por qué hay preocupación en que el discurso del Presidente tenga un carácter violento. Eso no va a ser así. No debería ni aclararlo", dijo Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En ese ámbito, el funcionario apeló "al respeto" por parte de los diputados y senadores para que se "escuche atentamente" al jefe de Estado en el recinto legislativo y pidió que "no ocurran ni dentro ni fuera del Congreso hechos que vayan en contra de las instituciones y en contra de la salud de la democracia".

En tanto, el vocero presidencial evitó dar detalles de los temas que planteará Milei en la Asamblea Legislativa porque el discurso todavía no está escrito, según comentó. Por su parte, advirtió que "determinados grupos de personas están siendo extorsionados" para manifestarse mañana frente al Congreso Nacional en rechazo al discurso que pronunciará allí el Presidente.

En ese sentido, recordó que continúa vigente la línea telefónica 134 para "denunciar cualquier tipo de extorsión".

"Apelamos a todo aquel que se sienta extorsionado, o crea que algún puntero o político los extorsiona para marchar, haga la denuncia correspondiente en el 134", solicitó Adorni acerca de la línea telefónica anónima, gratuita y que funciona las 24 horas.

La Unidad Piquetera y organizaciones de izquierda anunciaron que se manifestarán mañana por la noche frente al Congreso cuando el Presidente brinde ante la Asamblea Legislativa su discurso de inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para las 21. Paralelamente, militantes de La Libertad Avanza también adelantaron que se van a concentrar en las afueras del Congreso para dar su apoyo al Presidente.

Además, recomendó a quienes quieran ir al Congreso Nacional a escuchar al Presidente que "tengan a bien abonar el servicio de transporte", en referencia a una propuesta hecha por organizaciones sociales para mañana "saltar los molinetes" del subterráneo porteño con el objetivo de no pagar la tarifa correspondiente.