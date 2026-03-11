La mesa política del Gobierno decidió mantener la reducción en Ganancias en la reforma laboral, pese al pedido de las provincias. (Foto: Prensa Presidencia)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política del Gobierno para el próximo lunes en su despacho de la Casa Rosada. Es la primera reunión del cuerpo desde el inicio del período de sesiones ordinarias y tiene un objetivo preciso: acordar qué proyectos de ley se enviarán al Congreso en las últimas semanas de marzo.

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Participarán Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; Eduardo Menem, subsecretario de Gestión Institucional; e Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos. La participación del ministro de Economía, Luis Caputo, no está confirmada.

Dos integrantes de la mesa dijeron a Infobae que el encuentro también servirá para distender las tensiones internas acumuladas en las últimas semanas, entre ellas el desplazamiento de funcionarios del área de Justicia promovido por el sector de Karina Milei en detrimento del de Luis Caputo, y el malestar de varios miembros con la gestión de Bullrich. "Si no cumplimos con varios de los objetivos que nos pide Javier, estamos al horno. Así que eso nos va a unir a todos", dijo uno de ellos.

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Tres proyectos concentran la atención inmediata. La modificación a la Ley de Glaciares tiene media sanción del Senado pero el oficialismo no logra reunir los votos necesarios en Diputados; aun así, fuentes del bloque se mostraron optimistas. La nueva Ley de Financiamiento Universitario propone tres aumentos del 4,1% a partir de marzo de 2026 y reconoce solo la pérdida salarial de 2025. La reforma electoral —cuya presentación reveló este medio— contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y la incorporación de la lista completa en la Boleta Única de Papel.

En el plano internacional, el Gobierno busca la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes del 30 de abril. Fuentes oficiales confirmaron que el trámite es prioritario.

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En el mismo paquete figuran reformas al Código Aduanero, siete tratados de propiedad intelectual y una nueva ley de semillas. La adhesión de Argentina al Consejo de Paz liderado por Donald Trump también será presentada ante el Congreso, dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia la considera asimilable a un tratado internacional.

Fuente: Infobae