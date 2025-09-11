En medio de la tensión con los gobernadores y a pocos días de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que la administración de Javier Milei “cometió errores”, aunque advirtió que no se modificará el rumbo económico.

“Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”, afirmó en diálogo con un canal de televisión reconocido, y agregó: “La gente se tiene que adaptar al nuevo sistema. No estamos dispuestos a seguir aumentando pobres ni a volvernos Venezuela”.

Las declaraciones de Adorni se dieron horas después de que el Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial el veto total a la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan, una norma que buscaba recomponer salarios y reforzar recursos en el principal centro de atención infantil del país.

El decreto firmado por Milei y todo su gabinete argumenta que el proyecto implicaba un “impacto fiscal directo” de más de $115 mil millones, carecía de financiamiento genuino y ponía “en riesgo el equilibrio fiscal”.

En los fundamentos, el Ejecutivo comparó el costo de la ley con “un tercio del calendario total de vacunas” y con “tres veces el crédito destinado a políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales”. El texto calificó la medida como un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.

El veto al Garrahan se suma al rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene en suspenso la definición sobre la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma clave para las provincias. La decisión genera preocupación en los mandatarios que integran Provincias Unidas, el bloque que busca posicionarse como actor de poder rumbo a 2027.

Mientras tanto, en la Casa Rosada se prepara una nueva mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos, y se nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior en un intento de recomponer vínculos con las provincias. Sin embargo, los gobernadores advierten que esperan “gestos concretos” y no solo señales políticas.

En este marco, Adorni insistió en que la sociedad acompañará al oficialismo de cara a las elecciones de octubre: “La gente nos va a acompañar. Hay un análisis más fino de cómo votó el domingo, pero no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”.

Fuente: Noticias Argentinas