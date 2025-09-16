A través de la resolución N° 535, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) decidió adjudicar la concesión del uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Dorada a la firma Desarrolladora Homs SA.

En el texto, al cual El Marplatense tuvo acceso, se puntualizó que el canon anual será $70 millones y se llevará adelante una inversión en obra e infraestructura de $2.018.382.000.

En el expediente, el Ejecutivo local explicó que “los llamados a licitación previos resultaron desiertos” y que la inversión propuesta por el privado “contempla obras de infraestructura de significativa magnitud, que permitirán poner en valor un sector actualmente carente de servicios, equipamiento y uso público ordenado”.

Además, se resaltó que la iniciativa generará “nuevos espacios de esparcimiento dotados” en el balneario, ubicado en el kilómetro 14 del Paseo Costanero Sur, y provocará la “dinamización económica de la zona mediante la creación de numerosas fuentes de trabajo directas e indirectas”.

A su vez, se señaló que la propuesta incorpora “criterios de sustentabilidad ambiental, acceso público y respeto por el entorno, en línea con los ejes estratégicos que esta gestión municipal promueve en materia de desarrollo turístico, ordenamiento territorial y promoción del bienestar ciudadano”.

En ese sentido, se establecieron las actividades que pueden desarrollarse, entre las que se encuentran las vinculadas al turismo y la recreación; alojamiento; salud; gastronomía; arte, cultura y entretenimiento; eventos grupales; estacionamiento vehicular; eventos deportivos; publicidad; y espectáculos públicos de distinta índole, entre otras.