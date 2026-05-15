El Gobierno Nacional oficializó este viernes la adjudicación de la concesión de la Ruta Nacional 226, incluida la estación de peaje El Dorado ubicada en el acceso a Mar del Plata. La explotación quedará a cargo de una unión transitoria conformada por las empresas Coarco, Concret Nor, Marcalba y Pose, que administrarán el corredor durante los próximos 20 años.

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La medida fue formalizada mediante la resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, en el marco de la licitación de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. Dentro de ese esquema, la Ruta 226 integra el subtramo “Atlántico”, que abarca desde la rotonda de avenida Luro hasta el empalme con la Ruta 65, en Bolívar.

La adjudicación se concretó luego de varios meses de definiciones y cruces por la participación de Aubasa, la empresa estatal bonaerense que actualmente opera la Ruta 2 y que finalmente quedó afuera del proceso. La oferta presentada por el consorcio ganador fijó una tarifa de referencia de $997 más IVA para el peaje, aunque los valores podrán actualizarse según lo establecido en el contrato.

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El pliego contempla además una serie de obras obligatorias y trabajos de puesta en valor sobre la traza. Entre las intervenciones previstas figuran tareas de bacheo, señalización, corte de pasto, mantenimiento de luminarias y la construcción de una pasarela peatonal en la zona de Sierra de los Padres. También se proyecta la repavimentación del corredor y el asfaltado de banquinas en distintos sectores del tramo entre Mar del Plata y Balcarce.

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