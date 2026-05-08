La FIFA confirmó el cierre de una de las alianzas más emblemáticas del fútbol y el coleccionismo deportivo. La histórica relación con Panini llegará a su fin luego de la Copa del Mundo 2030, marcando el final de una tradición que acompañó a generaciones enteras de fanáticos alrededor del planeta.

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Desde Copa Mundial de la FIFA México 1970, Panini fue la marca encargada de producir los clásicos álbumes y figuritas mundialistas, convirtiendo el intercambio de estampas en una verdadera costumbre cultural ligada al fútbol.

Sin embargo, a partir de 2031 los derechos exclusivos pasarán a manos de FANATICS y su subsidiaria TOPPS, empresas estadounidenses que lideran actualmente gran parte del mercado global de coleccionables deportivos.

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El cambio forma parte de una nueva estrategia comercial impulsada por la FIFA, que apunta a combinar productos físicos con experiencias digitales e interactivas para captar a las nuevas generaciones de aficionados. Entre las novedades que se proyectan aparecen cartas especiales con fragmentos originales de camisetas utilizadas por futbolistas en sus debuts mundialistas, además de coleccionables digitales y formatos híbridos.

Fanatics ya posee derechos comerciales vinculados a competencias y ligas de primer nivel como la NBA, la NFL y la Fórmula 1. Además, en 2022 adquirió Topps por 500 millones de dólares, consolidando su expansión en el negocio global de coleccionables.

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Según estimaciones de la propia compañía, la división de tarjetas y productos coleccionables podría superar los 4.000 millones de dólares anuales para 2026.

De esta manera, el Mundial 2030 no solo será especial por celebrarse en tres continentes, sino también porque representará la despedida definitiva del tradicional álbum Panini, un símbolo inseparable de la historia de los Mundiales.