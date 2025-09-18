Adidas Originals refuerza su liderazgo en la moda urbana y deportiva con la apertura de una nueva tienda en Mar del Plata. Este espacio, ubicado en Güemes 3102, abrió sus puertas hoy con una experiencia de compra única bajo el concepto “The Collection”. La iniciativa, gestionada por Grupo Open Sports, consolida la presencia de la marca en esta ciudad estratégica de la costa argentina.

Con casi 200 m², la nueva tienda está diseñada para sumergir a los visitantes en una atmósfera que combina el legado de Adidas con las tendencias más actuales del streetwear. “The Collection” invita a descubrir un estilo deportivo que equilibra diseño atemporal, comodidad y versatilidad, características distintivas de Adidas Originals.

Esta apertura se suma a las dos tiendas existentes de Adidas en Mar del Plata, ubicadas en Güemes 2742 y Peatonal San Martín 2555.

La tienda ofrece los productos más icónicos de la marca, como las zapatillas Superstar, Samba y Gazelle, verdaderos símbolos de la cultura urbana, junto a los clásicos conjuntos de las tres tiras que integran tecnología y diseño de vanguardia. Este espacio se posiciona como un punto de encuentro para quienes ven en su estilo una forma de expresar su identidad.

Grupo Open Sports, que opera esta nueva franquicia, gestiona ahora tres tiendas en la ciudad y cinco a nivel nacional, fortaleciendo la expansión de la marca en Argentina.

Adidas es líder mundial en artículos de fútbol, moda, running y training. Patrocina torneos de renombre como la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Confederaciones de la FIFA y la UEFA Champions League, así como clubes destacados como Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern de Múnich, Juventus, Boca Juniors, River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino. Entre sus atletas patrocinados se encuentran figuras como Leo Messi y James Harden.

