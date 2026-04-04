La marca alemana Adidas volvió a expandir su universo más allá del deporte con el lanzamiento de una colección de “streetwear” especialmente diseñada para mascotas. La propuesta incluye ropa y accesorios para perros y gatos, adaptando sus clásicos diseños, como las tres tiras y el logo del trébol, a versiones en miniatura.

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La colección fue lanzada como una apuesta de expansión de la marca hacia nuevos segmentos de cara a 2026. Por el momento, la línea está disponible de forma exclusiva en el mercado chino, donde Adidas viene probando este tipo de propuestas ligadas al lifestyle y las mascotas. Sin embargo, el buen recibimiento abre la puerta a una posible llegada a otros países en el corto o mediano plazo.

La línea está compuesta por chándales, chalecos, abrigos, cortavientos y hasta bolsos de transporte, todos pensados para combinar estilo y comodidad. Además del aspecto estético, las prendas incorporan materiales funcionales, como telas repelentes al agua, interiores térmicos y detalles reflectantes para mayor seguridad durante los paseos.

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Uno de los diferenciales de la colección es el concepto de “matching outfits”, que permite a dueños y mascotas vestir conjuntos coordinados, una tendencia que viene creciendo en el mundo de la moda urbana.

El lanzamiento refuerza el avance de la industria hacia el segmento “pet friendly”, donde las mascotas ganan cada vez más protagonismo dentro del consumo lifestyle.

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