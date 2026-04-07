La jornada funcionó como un espacio de balance y proyección, en el que se expusieron los principales desafíos y líneas de acción para el nuevo año. Desde la entidad destacaron el recorrido construido en distintos barrios de la ciudad, con propuestas orientadas a acompañar a niños, niñas, adolescentes y familias en contextos de vulnerabilidad social.

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Durante el evento se dieron a conocer los programas que se implementarán en 2026, con un enfoque integral y sostenido en la generación de oportunidades. Entre ellos, se presentó “Adelante con tu Salud”, una iniciativa centrada en la atención médica integral y la promoción comunitaria de la salud, que cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad FASTA.

También se destacó “Adelante Futuro”, destinado a acompañar a adolescentes y jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida; “Jornadas Recreativas”, orientado a generar espacios de inclusión y encuentro; y “Educación Temprana en Casa (ETEC)”, enfocado en el acompañamiento a familias con niños en la primera infancia, en articulación con la Asociación Civil Haciendo Camino.

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La propuesta se completa con “Primero ABC”, que apunta al fortalecimiento de la lectoescritura y la matemática, y “Nutrición a tu Alcance”, enfocado en la promoción de hábitos saludables y la prevención de la malnutrición.

Además de la presentación de los programas, el encuentro permitió reconocer el trabajo de voluntarios, profesionales, equipos territoriales y aliados institucionales que sostienen cada una de las iniciativas.

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Desde la organización señalaron que la actividad no solo buscó difundir el plan de trabajo, sino también consolidar una comunidad comprometida con la educación, el cuidado y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en la ciudad.

Con esta presentación, Adelante renovó su compromiso con una tarea que lleva adelante desde 2016, enfocada en brindar respuestas concretas a problemáticas sociales complejas a través de la presencia territorial y el acompañamiento sostenido.

El mensaje final de la jornada hizo hincapié en la necesidad de seguir construyendo colectivamente una ciudad con más oportunidades, mayor inclusión y mejores perspectivas de futuro para los chicos y chicas de los barrios marplatenses.