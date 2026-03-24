El presidente Javier Milei celebró la decisión de la Unión Europea de avanzar con la aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur, un paso clave en un tratado histórico que busca profundizar la integración económica entre ambos bloques.

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La medida, anunciada por la Comisión Europea, establece que el acuerdo comenzará a regir de manera temporal a partir del 1° de mayo de 2026, mientras continúa su proceso de aprobación definitiva en las instituciones europeas.

Desde el Gobierno argentino destacaron el anuncio como un avance significativo en la política de inserción internacional. Milei expresó su respaldo a la implementación del acuerdo, en línea con lo manifestado por el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que se trata de “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

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La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

El tratado, que implicó más de 25 años de negociaciones, involucra a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Entre sus principales objetivos se encuentra la reducción progresiva de aranceles y la facilitación del comercio bilateral.

El acuerdo permitirá una mayor apertura de mercados. La Unión Europea podrá incrementar sus exportaciones de productos industriales como autos, maquinaria y bebidas, y los países sudamericanos tendrán mayores oportunidades para colocar bienes agroindustriales como carne, azúcar, arroz, miel y soja en el mercado europeo.

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La aplicación provisional implica que algunos aspectos del tratado comenzarán a implementarse antes de su ratificación completa, especialmente en materia comercial. Sin embargo, otras áreas del acuerdo requerirán la aprobación de los parlamentos nacionales europeos.

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El anuncio fue interpretado por el oficialismo como una señal de confianza internacional hacia la Argentina y el bloque regional, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de mercados. En ese marco, el Gobierno remarcó que el país fue el primero del Mercosur en completar los procedimientos internos necesarios para avanzar en la implementación del acuerdo.