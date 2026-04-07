El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la provincia de Buenos Aires (CoTOBA) y el Colegio de Nutricionistas bonaerense firmaron un convenio de colaboración en la sede de este último, con el objetivo de impulsar una agenda conjunta de capacitación, articulación institucional y desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva integral de la salud.

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La rúbrica contó con la presencia de la presidente de CoTOBA, Claudia Spidalieri, y su par del Colegio de Nutricionistas, Laura Salzman, junto a integrantes de sus respectivas comisiones directivas, y la participación de la terapeuta ocupacional y magíster Rut Leegstra, recientemente reconocida por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA) en la jornada Mujeres que transforman.

El acuerdo se enmarca en la política de vinculación profesional que impulsa CoTOBA y permitirá avanzar en acciones conjuntas ante organismos públicos y privados, además de promover instancias de formación compartida. Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de consolidar un enfoque interdisciplinario que fortalezca la calidad de atención y amplíe el alcance de las intervenciones en salud.

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Tras la firma, Spidalieri destacó: “Este convenio viene a plasmar el trabajo que venimos realizando desde los inicios de nuestro colegio. El acompañamiento del Colegio de Nutricionistas fue clave en ese proceso, y hoy poder formalizarlo nos permite proyectar nuevas acciones conjuntas”.

Por su parte, Salzman señaló que se trata de “un paso más en pos de la interdisciplina y la multidisciplina”. Y agregó que “es una manera de seguir construyendo salud pública, fortaleciendo vínculos institucionales que desde el comienzo se dieron con mucho compromiso y vocación de trabajo”.

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Uno de los ejes centrales del acuerdo será la participación en el próximo Congreso de Salud Provincial (COSAPRO), que comenzará este miércoles 15, donde ambas entidades prevén una presencia activa en la discusión y elaboración de políticas sanitarias.

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En ese marco, Salzman remarcó: “Tenemos muchas expectativas de poder aportar a la construcción de mejores políticas públicas”, en relación con la presentación de un documento con propuestas orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población.

Desde CoTOBA, en tanto, subrayaron la importancia de consolidar su rol institucional. “Nuestro rol también es colaborar con el diseño de políticas públicas, aportando desde nuestra disciplina y desde la interdisciplina, con compromiso y responsabilidad profesional”, expresó Spidalieri.

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Además, el COSAPRO contará con una feria de salud abierta a la comunidad, en la que participarán de manera conjunta distintos colegios profesionales, con el objetivo de acercar las instituciones a la ciudadanía y promover un sistema de salud más integrado.