Empresarios y gremios del sector fresquero de la pesca llegaron a un acuerdo salarial después de semanas de largos conflictos y complicadas negociaciones. A partir de este momento se fijaron nuevas condiciones de pago para garantizar el funcionamiento con normalidad de la actividad.

Al respecto, Oscar Bravo, secretario general de SOMU, declaró en diálogo con El Marplatense que esta resolución "permite una descarga impositiva y un alivio fiscal para las empresas, y por la parte de que no vamos a tributar por ley nos genera un incremento en el salario que llega a nuestros bolsillos. La gente que no quiera porque se está por jubilar, puede negarse a tener este tipo de acuerdo".

De modo que "lo que faltaría y apostamos es a replicar este acuerdo con la flota congeladora para obtener el alivio fiscal y que el ajuste no sea por el lado del trabajador. Que agarren lo que propone el gobierno para que no bajen el sueldo de la gente para que sea sustentable y sostenible la actividad", afirmó.

Respecto al rol del gobierno, comentó que "sin el permiso de ellos estos acuerdos no pueden llegar a hacer. Si el Estado no interviene, no se pueden llevar a cabo, por lo que hay una buena voluntad".

En cuanto a los siguientes acuerdos con la Cámara Pesquera Congeladora, indicó que "no tenemos un encuentro pactado en Secretaría de Trabajo porque se liberaron las partes. Hasta el miércoles hubo audiencias que afectaban a las cámaras en conflicto dónde indicaban que necesitaban que el trabajador también ponga algo, se quejaban de que ponía el Estado, la empresa y el empleado nada. Lo cual no coincido".

"Se trabaron las negociaciones cuando ya no querían convenio, si bien lo querían tratar de acá a diciembre sin modificar los anexos, pero sí el valor de referencia. Querían liquidarlos con un dólar pesca a la baja", concluyó.