Tras intensas negociaciones, el axelismo y el sector alineado con Máximo Kirchner alcanzaron un acuerdo de unidad en el Partido Justicialista bonaerense, que consagra al gobernador Axel Kicillof como nuevo presidente del partido y a la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidente.

Ads

De esta manera, ambas corrientes evitaron una interna partidaria que estaba prevista para el próximo 15 de marzo, en el marco del proceso de renovación de autoridades del PJ provincial.

El acuerdo se produjo cuando restaban apenas cinco días para el cierre del plazo de presentación de listas, con el calendario electoral en marcha y en un contexto de reuniones permanentes entre intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que responde al gobernador.

Ads

Puede interesarte

Durante la mañana, Kicillof volvió a convocar a jefes comunales y referentes de su sector para definir los últimos detalles del armado, en un escenario marcado por negociaciones calificadas como “extenuantes” por fuentes partidarias.

Con esta resolución, el sector alineado con el gobernador y el que responde al diputado nacional Máximo Kirchner lograron sellar una conducción unificada del PJ bonaerense, que quedará encabezada por Kicillof y Magario, poniendo fin a la disputa interna por la sucesión partidaria.

Ads

Fuente: con información de DIB