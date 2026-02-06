El pacto, anunciado el 5 de febrero de 2026, marca un hito en la política exterior argentina y constituye una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno de Javier Milei en materia de inserción internacional.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados exteriores mediante la reducción o eliminación de aranceles para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones hacia Estados Unidos de bienes como medicamentos, productos químicos, maquinaria, dispositivos médicos y vehículos automotores, entre otros. A cambio, Estados Unidos eliminará barreras comerciales sobre productos argentinos, especialmente en sectores donde existían aranceles elevados, con el objetivo de fortalecer la competitividad del comercio bilateral.

El pacto también contempla la ampliación de la cuota de exportación de carne vacuna argentina hacia el mercado estadounidense, un punto de fuerte interés para el sector agroindustrial local. Esta medida, que eleva significativamente el volumen permitido, podría generar ingresos adicionales por cientos de millones de dólares para el país.

El acuerdo establece compromisos específicos para elevar los estándares de protección de la propiedad intelectual y armonizar la normativa argentina con las mejores prácticas internacionales. Esto incluye la ratificación de tratados internacionales sobre patentes y marcas y la adopción de sistemas más rigurosos contra la falsificación y la piratería, incluso en entornos digitales.

Para cumplir con estos compromisos, el Gobierno argentino deberá enviar al Congreso la ratificación de instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual antes de abril de 2026 y avanzar en adhesiones a otros tratados relevantes durante 2027.

Además de aranceles, el acuerdo aborda la eliminación de barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos. Argentina se comprometió a facilitar el ingreso de productos estadounidenses como aves de corral, ganado bovino vivo y lácteos, simplificando procedimientos de registro y eliminación de requisitos excesivos. Ambos países también acordaron trabajar conjuntamente para derribar obstáculos técnicos que limitan el flujo comercial de productos agroalimentarios.

El acuerdo incorpora normas en materia laboral y de ambiente. Argentina se alineará con instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y diseñará planes para erradicar el trabajo infantil en sectores específicos. Asimismo, se intensificarán medidas de protección ambiental, incluyendo la lucha contra la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la pesca ilegal.

En términos de seguridad económica, ambos países coordinarán esfuerzos para combatir prácticas comerciales no mercantiles y compartirá información para evitar la evasión arancelaria y proteger inversiones sensibles.

El texto del acuerdo también promueve la cooperación en minerales críticos, esenciales para industrias tecnológicas y energéticas, y facilita la entrada de inversiones estadounidenses en la exploración y procesamiento de litio, cobre y otros recursos. Además, Argentina reconocerá las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para autorizar la comercialización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos norteamericanos en el mercado local.

El acuerdo, tras su firma, será remitido al Congreso argentino para su tratamiento legislativo, un paso clave para su implementación efectiva. El Gobierno y sectores afines al pacto destacan que se trata de una oportunidad única para integrar a Argentina en las cadenas globales de valor y fomentar inversiones que potencien el crecimiento económico.