La Municipalidad de General Pueyrredon informó que SUBE inició un proceso de actualización técnica del sistema que obliga a las personas usuarias con tarjeta física y descuentos locales a validar sus datos para mantener los beneficios al momento de viajar.

El trámite es sencillo y puede realizarse de tres maneras:

Desde la app SUBE, seleccionar “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Es necesario contar con un teléfono Android 6 o superior con tecnología NFC.

En una Terminal Automática, se puede apoyar la tarjeta unos segundos hasta que el equipo indique que se retire.

En el colectivo, se puede avisar al chofer que hay una actualización pendiente y acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla confirme que se aplicó el atributo.

Desde el municipio recordaron que esta actualización es obligatoria y busca garantizar que estudiantes, docentes, auxiliares y personas con discapacidad puedan seguir accediendo a los descuentos sin inconvenientes.