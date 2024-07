A 30 años del atentado a la mutual judía AMIA en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo un acto oficial conmemorativo en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

En principio, se proyectó un video con las sirenas sonando a la hora exacta en que se produjo el atentado: las 9:53. Luego, se proyectó otro video, protagonizado por Jairo y miembros de la comunidad cantando Shalom AMIA.

El concejal Miguel Guglielmotti dio la bienvenida: “Ayer se cumplieron 30 años del atentado, y hoy nos encontramos recordando a las víctimas, alzando la voz contra la impunidad y exigiendo justicia por un ataque que sufrimos todos. Esa fecha marcó un antes y un después. Nada sigue siendo igual después de semejante atentado. Recuerdo el sentimiento inmediato que sentí: la necesidad de respuestas. No imaginé que 30 años después seguiría aguardándolas. Estas jornadas se nutren del debate y del intercambio de opiniones”.

Serebrinsky, a su turno, dijo: “Traigo la presencia del corazón del intendente Guillermo Montenegro, que se ha expresado públicamente, de todas las formas posibles, reclamando la investigación y justicia. Está la necesidad de mantener vivo el debate y buscar la justicia para cerrar este capítulo triste. El terror discrimina a todos, nos ataca y nos divide. Toda la comunidad tiene derecho a reclamar justicia”.

Puede interesarte

En último turno, Malamud señaló: “Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy. Se cumplen 30 años de una explosión que todavía nos aturde, de un atentado planificado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marcó la historia de nuestro país para siempre. Bregamos para que los responsables materiales e intelectuales sean sometidos a procesos judiciales y cumplan condena efectiva de lesa humanidad. El pedido de justicia es una bandera que seguiremos alzando. No podemos permitir que la impunidad se imponga y que los familiares continúen reclamando reparación por las víctimas que no puede descansar en paz. Hacer oír nuestra voz sin claudicaciones es un imperativo moral. La falta de resultados nos obliga a redoblar esfuerzos para ser atendidos por las autoridades. Si no entendemos la dimensión antisemita del atentado no comprendemos las razones que lo motivaron”.

En el segmento final del acto, la joven de la comunidad SUIM, Lucía Noejovich leyó un texto alusivo a la fecha. Y la cantante Claudia Cherniak también interpretó un tema a capela.

Puede interesarte

Estuvieron presentes la titular del SUIM de Mar del Plata, Claudia Malamud; el vicepresidente 1º del Cuerpo, Miguel Guglielmotti; los concejales Guido García, Angélica González, Florencia Ranellucci, Eva Ayala, Diego García, Cecilia Martínez y Emiliano Recalt; el Hassan seminarista Daniel Somerstein; el secretario de Participación Ciudadana y Descentralización del Ejecutivo, Gustavo Serebrinsky –en representación del intendente Guillermo Montenegro-; miembros de la comunidad judía local, e invitados especiales.