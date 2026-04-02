La ceremonia se llevará a cabo desde las 10:00 en la Plaza San Martín, donde se encuentra el cenotafio que recuerda a los soldados caídos en la guerra de 1982.

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El acto incluirá la tradicional colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en memoria de los excombatientes, en un evento que contará con la presencia de funcionarios del gabinete, autoridades militares y veteranos de guerra.

Durante la ceremonia, se espera que el mandatario brinde un discurso en el que reafirme el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, uno de los ejes centrales de la conmemoración.

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Según trascendió, el mensaje presidencial también buscará vincular la cuestión Malvinas con la situación económica del país, al plantear que una Argentina próspera es clave para fortalecer su posición internacional.

El acto se realiza además en un contexto particular, atravesado por versiones sobre un posible viaje de Milei al Reino Unido en los próximos meses, lo que suma relevancia diplomática a sus definiciones sobre la soberanía.

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