La Secretaría de Salud municipal informó que hasta el 1 de noviembre se desarrollarán diversas acciones para promover la detección temprana del accidente cerebrovascular (ACV) y fomentar hábitos de vida saludables. Las actividades incluyen talleres en instituciones sanitarias y espacios comunitarios, y culminarán con una jornada abierta y gratuita en Plaza España, de 10:00 a 13:00, con postas temáticas, controles médicos, asesoramiento profesional y una clase de zumba.

Ads

Esta iniciativa se enmarca en el programa Mar del Plata Ciudad Neurocardioprotegida y cuenta con la participación de la Clínica 25 de Mayo, Clínica Pueyrredon, Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Dar Salud, Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Universidad FASTA, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y organizaciones como AL-ANON / Alateen.

Hasta este viernes 31 los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y otros espacios comunitarios serán sede de talleres educativos sobre factores de riesgo, síntomas y prevención del ACV. Las actividades estarán a cargo de equipos de salud y estudiantes de medicina.

Ads

Puede interesarte

El cronograma comenzó hoy en el Centro de Jubilados “El Hornero” (Sánchez de Bustamante 3450), y continuará este miércoles 29 a las 10:00 en la Capilla María Reina de los Apóstoles (Parque Hermoso) y el viernes 31 a las 11:00 en la sede de Ex Combatientes (Misiones 3172).

Durante los encuentros se abordarán temas como el funcionamiento cerebral, tipos de ACV (isquémico y hemorrágico), síntomas cardinales y la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia. También se promoverán hábitos saludables, control de presión arterial, alimentación equilibrada y actividad física regular.

Ads

La jornada de cierre en Plaza España incluirá un circuito de postas informativas sobre hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, alcohol, salud bucal y actividad física. Se realizarán controles de presión arterial, espirometrías, charlas con profesionales y una clase gratuita de zumba de 11:00 a 12:00. El objetivo es acercar el conocimiento a la comunidad para prevenir factores de riesgo y reconocer los síntomas del ACV a tiempo.