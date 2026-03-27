La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación, informó que ya se encuentran en funcionamiento los Centros Deportivos Barriales y las Escuelas de Iniciación Deportiva, con una amplia oferta gratuita destinada a niños, jóvenes y adultos.

Ads

Puede interesarte

Las actividades se desarrollan en distintos barrios de Mar del Plata, así como en Batán, Sierra de los Padres y Laguna de los Padres, en una franja horaria que va desde las 7.50 hasta las 21.

Entre las disciplinas disponibles se encuentran atletismo, básquet, gimnasia deportiva, fútbol, rugby, hockey, tenis, vóley, handball, natación, surf, taekwondo, yoga, caminata, marcha, triatlón y patín, entre otras opciones pensadas para promover la actividad física y la inclusión en la comunidad.

Ads

En cuanto a la inscripción, quienes opten por actividades en los barrios deberán presentarse directamente en el lugar, el día y horario correspondiente a la clase. En tanto, para las propuestas que se dictan en el Parque Municipal de los Deportes, deberán acercarse de lunes a viernes de 8 a 14.30 a la Pista de Atletismo Justo Román.

En todos los casos es obligatorio presentar DNI y apto médico actualizado. Para menores de edad, además, se requiere la presencia de un adulto responsable al momento de la inscripción.

Ads

Para conocer el detalle completo de actividades, sedes y horarios, se encuentra disponible el enlace oficial difundido por el municipio.