El Municipio inició controles y seguimiento de contactos tras un diagnóstico confirmado. Se realizaron reuniones informativas y se otorgaron turnos para evaluación médica.



A partir de la confirmación de un caso de tuberculosis, el Programa Municipal de Control de Tuberculosis activó el protocolo de intervención sanitaria en articulación con la Región Sanitaria VIII y el sistema educativo.

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Según informaron desde la Secretaría de Salud, se iniciaron las tareas de seguimiento, evaluación y control de las personas consideradas contactos, conforme a los lineamientos vigentes. En ese marco, se tomó contacto con la institución educativa involucrada y se organizaron instancias informativas con directivos, estudiantes y familiares del curso afectado.

Durante los encuentros se brindó información sobre la enfermedad, sus formas de transmisión y las medidas de prevención. Además, se explicó quiénes deben ser considerados contactos institucionales y se detallaron los pasos a seguir para su estudio y control, incluyendo la asignación de turnos programados en el CEMA.

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En paralelo, la familia y los contactos estrechos continúan bajo seguimiento médico a cargo del profesional que realizó el diagnóstico.

El Programa Municipal de Control de Tuberculosis trabaja de manera articulada con organismos sanitarios como la Región Sanitaria VIII, el HIGA, el HIEMI, el Instituto Nacional de Epidemiología y los centros de salud locales, a través de un protocolo conjunto con el sistema educativo que permite actuar de forma inmediata ante cada nuevo caso.

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