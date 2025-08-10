ACHA de Mar del Plata escribió una página dorada en su historia al conquistar el título nacional en el Torneo Nacional de Clubes Adultos “C” disputado en Resistencia, Chaco. En la definición femenina, el equipo marplatense se impuso 24-22 a SECLA, logrando así un campeonato que suma un nuevo hito para la Asociación Atlántica de Balonmano (A.S.A.Bal)

Ads

La final fue pareja de principio a fin. ACHA cerró el primer tiempo en ventaja 13-10 y, aunque en la segunda mitad el conjunto de Avellaneda buscó la remontada, las marplatenses mantuvieron la calma en los momentos decisivos para quedarse con la victoria y el trofeo.

Los goles de ACHA fueron obra de Guadalupe Gutheim (7), Valentina Moroni (4), Sofía Bresanello (4), Victoria Igarza (2), Anahí Urdih (2), Luz Riego (2), Luciana Estévez (1), Mariana Ayelén Leguizamón (1) y Lucía Virginia Ferraro (1).

Ads

El equipo femenino de ACHA que se consagró campeón en Chaco.

El certamen reunió a equipos de ocho federaciones y, tras siete días y 107 partidos, coronó a Goethe en la rama masculina y a ACHA en la femenina. Además de la gloria, los campeones aseguraron uno de los tres ascensos a la divisional “B” para la próxima temporada.

Con un marco imponente en el Club Chaco For Ever y transmisión en vivo por DeporTV, la final dejó en claro que el handball marplatense sigue creciendo y ya tiene a sus nuevas campeonas nacionales.

Ads