La Asociación Civil Encuentro y Comunidad (ACENCO) trabaja desde hace más de seis años en la ciudad con el objetivo de construir ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y promover la formación popular, consolidando espacios de participación y aprendizaje. Ahora, abrió en su sede de Castelli 3368 las inscripciones para su ciclo 2026 de talleres, asesoramiento y espacios gratuitos destinados principalmente a jóvenes. Santiago Gutiérrez, presidente de la entidad, explicó que esta apertura forma parte de una política sostenida a partir de la necesidad de generar propuestas abiertas a la comunidad.

Ads

En diálogo con el programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, Gutiérrez aseguró que la respuesta obtenida superó las expectativas iniciales. Encontraron “muchos vecinos con muchas ganas de formarse, con muchas ganas de interiorizarse, con muchas ganas de compartir un espacio de encuentro”, lo que consolidó la continuidad del proyecto por segundo año consecutivo. En ese sentido, remarcó que se trata de una ciudad con demandas complejas: “Y eso requiere que haya organizaciones a la altura: presentes en el territorio, con propuestas concretas y con capacidad de tejer respuestas con la gente, aún más en este contexto tan difícil”.

La propuesta actual incluye cinco líneas de trabajo: un taller de Inteligencia Artificial, un espacio de debate juvenil denominado Hablemos, un club de ajedrez, orientación vocacional y ocupacional, y asesoramiento jurídico gratuito. “Creemos que es sumamente importante recrear este tipo de espacios de encuentro con ofertas concretas para la participación de los vecinos”, comentó.

Ads

En cuanto a la dinámica de los talleres, el curso de Inteligencia Artificial -orientado al uso de herramientas para estudiar, crear y comunicar- se dicta los martes de 18:30 a 19:45. Por su parte, el espacio Hablemos y el club de ajedrez funcionan los lunes desde las 17:30, mientras que la orientación vocacional y el asesoramiento jurídico se organizan mediante turnos previos. Este último aborda consultas laborales, familiares, de vivienda y acceso a derechos.

Puede interesarte

Gutiérrez destacó especialmente el surgimiento de los espacios de diálogo juvenil, que nacieron de una demanda concreta: “Había mucha juventud con ganas de tener un espacio para charlar, para debatir”, en contraposición a un contexto atravesado por “muchas pantallas”. En esa línea, consideró que estos ámbitos permiten recuperar el intercambio cara a cara y fortalecer vínculos.

Ads

Sobre las problemáticas que atraviesan los jóvenes, sostuvo que detectan un fuerte nivel de incertidumbre. “Viene de la mano de la frustración” y de “esta hiperconectividad a la que estamos inmersos”, explicó, en referencia al impacto de la tecnología, los algoritmos y las redes sociales, profundizado tras la pandemia. A esto se suma un mercado laboral cambiante, lo que “genera incertidumbre en los jóvenes para ver qué camino tomar”.

Frente a este escenario, desde ACENCO promueven una lógica colectiva de abordaje. “Creemos que el camino es comunitario, el camino es el encuentro, el camino es dar una mano entre todos”, afirmó, y valoró el rol de quienes participan en la organización: “Muchos profesionales y voluntarios dejan un poquito de su tiempo para poder brindar estos talleres gratuitos”.

Entre las propuestas que coordinan, el taller de Inteligencia Artificial es uno de los más convocantes. “Es el fetiche de todos los cursos que lanzamos”, expresó Gutiérrez, y explicó que la inscripción responde a distintos intereses: desde lo laboral hasta el deseo de actualización. “Para aprender inteligencia artificial no se requiere ser ingeniero ni tener mucha plata, sino que se requiere tener esa curiosidad, esas ganas de aprender”, sostuvo.

Ads

Puede interesarte

Además de la inteligencia artificial, el referente de ACENCO mencionó que el ajedrez, el asesoramiento jurídico y los espacios de diálogo son otros de los más buscados. En este último caso, cuestionó visiones estigmatizantes: “Ese lema de que la juventud está perdida… nosotros estamos totalmente en contra”, y propuso en cambio “generar más espacio, más políticas públicas, escuchar más a los jóvenes”.

Finalmente, destacó el impacto concreto de estas iniciativas en la comunidad: “Cada taller, cada consulta jurídica, cada chico que encuentra orientación vocacional acá, es un granito de arena en la construcción de esa Mar del Plata grande que todos queremos”.

Las actividades están dirigidas principalmente a jóvenes a partir de los 17 años, aunque, según aclaró, buscan alternativas “para que todos puedan participar”. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los canales de la organización o de manera presencial en su sede.