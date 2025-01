En pleno contexto de conflicto por parte de las obras sociales y las prepagas, vecinos marplatenses y de Balcarce se llevaron una decepcionante sorpresa en los últimos días al notar que su prepaga Accord Salud discontinuó uno de sus planes (Plan Dorado), reduciendo así notablemente su cobertura y atención en clínicas.

“La medida fue una sorpresa para todos, nadie nos avisó nada”, indicaron afiliados y sumaron: “Me enteré cuando fui al consultorio a atenderme. De repente me pidieron que pague la consulta, cuando nunca fue así. Además, la cobertura de medicamentos es limitada por cantidad de productos, no es de un 40% como indican cuando los vas a contratar. Y lo peor es que nos cobraron la cuota como todos los meses pero nos achicaron lo contratado”.

La decisión fue implementada primeramente en Balcarce a partir del 1 de diciembre mediante un comunicado emitido por el Círculo Médico de la ciudad. Allí, alrededor de 2000 personas se quedaron sin cobertura médica, sin embargo el tema ya se encuentra en manos de la Defensoría local.

Este martes en Mar del Plata, los afiliados afirmaron: “Nos cambiaron el plan sin preguntarnos nada. El lunes fui a la sucursal para preguntar qué estaba pasando con mi plan y explicaron la medida que tomaron. Y me dijeron que si quiero volver a tener la cobertura que tuve hasta hace unos días, que tengo que pagar 3 veces más de lo que venía abonando, pasando de $84000 a $240000. En caso de que no quiera pagar eso, me tengo que quedar con el plancito que me impusieron que es super básico. Es una locura, no es lo que contraté”.

La decisión provocó enojos y fuertes preocupaciones en las instalaciones durante esta semana. “Nos mandaron un mail a fines de diciembre diciendo que la firma SIA Lalusidal estaría a cargo de la gestión de nuestros planes y que de esta forma el servicio iba a ser mejor, en palabras textuales, pero nos redujeron las clínicas en donde atendernos, ahora pagamos consultas, bonos y ni quiero imaginarme cómo será la situación para los afiliados con enfermedades preexistentes. Son una vergüenza, no les importa nada”, exclamaron los afectados.

Sin embargo, esta situación no es novedad para los marplatenses que poseen Accord Salud, ya que meses atrás se dieron algunos conflictos en cuanto a ciertas coberturas en donde personas con discapacidad denunciaron recortes. La falta de acompañamiento terapéutico en niños, la no autorización de terapias, fuertes incrementos en las cuotas y la disminución de coberturas fueron algunos de los reclamos.