Las acciones y los bonos argentinos registraron hoy una marcada baja, en una rueda con actividad parcial debido al feriado y sin operaciones en el mercado de cambios.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 3,1%, hasta los 2.761.615 puntos. En Wall Street, las empresas argentinas también mostraron pérdidas: Edenor cayó un 5,4%; Banco Francés, un 5,3%; y Grupo Galicia, un 4,8%, según datos de Rava Bursátil en dólares.

Los bonos Globales y Bonares promediaron una baja del 0,9%, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan avanzó 23 unidades, hasta los 651 puntos básicos, el nivel más alto desde el 4 de noviembre. Durante la sesión llegó a tocar los 665 puntos.

La evolución de los bonos estuvo influida por una publicación de The Wall Street Journal, que informó sobre la postergación de un plan de financiamiento por USD 20.000 millones de bancos internacionales, reemplazado por un paquete de préstamos de menor cuantía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó la existencia de un rescate de esa magnitud: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una operación más con la sola intención de generar confusión”, escribió en su cuenta de la red social X.

Aunque no hubo operaciones en el mercado oficial, los dólares financieros subieron entre siete y doce pesos. El contado con liquidación cerró en $1.503,17 (+0,8%), mientras que el dólar MEP se pactó a $1.460,35 (+0,5%).

Un informe de la Consultora 1816 advirtió que, si el Gobierno no logra compras relevantes de divisas antes del pago de bonos en enero, el mercado seguirá cuestionando el régimen cambiario: “Argentina es un alumno ejemplar en lo fiscal, pero la foto de reservas la desfavorece mucho en comparación con los países de la región”.

En paralelo, el Banco Central resolvió reducir nuevamente los encajes obligatorios que deben cumplir las entidades financieras a partir de diciembre, con el objetivo de impulsar el crédito y reactivar la economía.

Fuente: con información de TN