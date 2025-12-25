Una serie de accidentes de tránsito marcó la mañana de este jueves 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de los festejos de Nochebuena. Según informaron fuentes policiales, se registraron al menos 11 choques en distintos puntos, con varios heridos que debieron ser trasladados a hospitales.

El episodio más grave ocurrió en el barrio porteño de Belgrano, donde un auto chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Sucre. A raíz del impacto, se activaron los airbags y el conductor quedó atrapado dentro del vehículo.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para rescatar al hombre, mientras que una ambulancia del SAME lo asistió y trasladó a un hospital. Durante el operativo, los rescatistas debieron extremar precauciones debido a una pérdida de GNC del vehículo, que quedó completamente destruido.

Las autoridades indicaron que el auto involucrado sería de alquiler, por lo que se intenta establecer si el conductor es un turista. Por el momento, las causas del choque no fueron determinadas y se analizarán las cámaras de seguridad de la zona.

En el mismo barrio, otro siniestro de gravedad se produjo en el cruce de Zapiola y Elcano, donde un colectivo de la línea 168 chocó contra una moto. Como consecuencia, el motociclista sufrió un traumatismo craneal grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano.

Además, se registró un violento vuelco en la avenida General Paz, a la altura del empalme con Panamericana, del lado de Villa Martelli. Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron ser rescatados, mientras personal de Aubasa, Bomberos y el SAME trabajaba en la zona.

A estos hechos se sumaron otros choques menores, entre ellos uno sobre avenida Independencia, lo que elevó a 11 el total de accidentes en las primeras horas de la Navidad.

Fuente: TN