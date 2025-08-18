Un grave accidente laboral ocurrió este mediodía en un edificio ubicado en la intersección de Santiago del Estero y avenida Luro, en pleno centro de Mar del Plata.

Un obrero de 37 años cayó desde el primer piso cuando una de las maderas en las que se apoyaba cedió por estar podrida, según confirmaron luego peritos de Prefectura.

El hombre realizaba tareas de desarme de bandejas cuando la estructura se rompió, provocando la caída al suelo. De inmediato, personal del SAME acudió al lugar y asistió al trabajador, que fue encontrado consciente, con cuello ortopédico colocado y lesiones principalmente en sus piernas, la zona más comprometida por el impacto.

Según informaron fuentes policiales presentes en el lugar, el obrero se encontraba estable al momento del traslado y fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su atención.

Silvia, una vecina del edificio, fue testigo del accidente y relató: “El pobre hombre estaba trabajando en el primer piso tratando de desarmar las bandejas y bueno, se rompió una de las maderas y se vino abajo”.

El episodio generó preocupación en la zona y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las obras en construcción en Mar del Plata.

