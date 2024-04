El conductor de un auto que circulaba por la ruta 9 en dirección hacia Rosario murió este sábado tras impactar violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la banquina, a pocos metros del peaje ubicado en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires.

La víctima fatal del incidente vial fue identificada como Mauro Nahuel Córdoba, un joven de 26 años que vivía en la ciudad bonaerense de Garín y cuyo vehículo, un Renault Symbol negro, terminó incrustado en la parte trasera del vehículo de mayor porte, cerca del kilómetro 95.

El episodio tuvo lugar en horas de la tarde, cuando la ruta 9 se encontraba cargada de vehículos, en gran parte porque fue el camino que sugirió el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) de Córdoba a los hinchas de River que viajaran desde Buenos Aires para presenciar el superclásico de este domingo ante Boca.

En el lugar se presentaron Bomberos Voluntarios de Zárate y Lima, Jefatura Estación, Comisaría 2da, Corredores Viales, COZ, Gendarmería, Policía Vial, Policía Científica y SEMU, además de la Instructora Dra. Toniolli de la UFI N° 7 a cargo de la Dra. Fiscal Palacios.

Los trabajos estuvieron destinados a extraer el cuerpo sin vida de la única víctima del accidente, así como también remover el auto que estaba debajo del camión, cuyo conductor declaró que había parado a descansar en la banquina.

Las pericias que se realizaron hasta horas de la noche intentaban determinar si el incidente, que causó importantes demoras desde el kilómetro 84 porque redujo la traza a un solo carril, se produjo por un error humano o una falla mecánica.

Hace unos días, otro importante accidente ocurrió en la provincia de Buenos Aires, aunque más al sur. Fue cerca del kilómetro 41 de la Ruta 2, en inmediaciones de El Pato y en jurisdicción del partido de La Plata, donde una persona murió luego de que un camión se cruzara de carril, impactara contra varios autos y terminara incrustado en una parrilla ubicada a un costado del camino.

La víctima fatal fue identificada como José Virgilio Borruto, de 78 años. Se trata de un jubilado que estaba radicado en Villa Gesell. Lo acompañaba su esposa, Julia Alicia Miraglia (75), quien quedó gravemente herida y fue asistida por médicos del SAME. El matrimonio, con más de 50 años de casados, regresaba hacia la Costa Atlántica.

"Yo venía circulando con normalidad cuando un Gol Trend se cruzó de carril y me impactó en una de las cubiertas, lo que me hizo perder el control y cruzar para el otro lado. En la maniobra hice lo que pude para no atropellar a la gente que comía en la parrilla y eso hizo que chocara a los autos que estaban estacionados ahí", contó el conductor del camión, identificado como Rendil Olivera, de 54 años y nacionalidad boliviana..

Luego contó que, según le dijo la Policía, el jubilado que lo impactó y que luego murió habría sufrido un paro cardíaco mientras conducía y que fue ese incidente el que hizo que se desviara de carril y desencadenara el accidente múltiple.

