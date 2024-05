Un accidente fatal protagonizado por un camión con acoplado y al menos otros dos vehículos ocurrió anoche en la autopista Panamericana y dejó un saldo de dos muertos y varias personas heridas, entre ellas un menor de edad que hasta este lunes a la mañana continuaba internado, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. El trágico episodio ocurrió en el kilómetro 15 de la traza, a la altura de la localidad de Olivos, partido de Vicente López, sobre la mano a la provincia de Buenos Aires.

Las fuentes municipales consultadas por este medio precisaron que el choque se produjo en la intersección de la autopista Panamericana y la calle Pelliza, cerca de las 21 de ayer.

El doctor Gastón Larramendi, fiscal de la UFI Descentralizada Vicente López Oeste, del Departamento Judicial San Isidro, aseguró este lunes que se trata de un hecho “muy confuso”.

“Según los testimonios y pruebas recabadas hasta ahora, un vehículo color gris o blanco con cola encierra a un Peugeot 205, que es el que termina mirando para el lado de Capital Federal. A raíz de esa maniobra, el conductor de ese Peugeot 206 pega un volantazo e impacta contra el camión, que producto del impacto pierde el control y se dirige desde el carril lento, por donde iba circulando, hacia el carril rápido e impacta contra el Toyota Corolla que se ve en las fotografías”, explicó el doctor Larramendi esta mañana, durante una entrevista para el canal de noticias TN.

Y en cuanto a la mecánica del choque, agregó: “La carga que el camión llevaba en la parte trasera, siguiendo el movimiento del mismo y a raíz de lo brusco de la maniobra, pega contra el guardrail y ahí es donde se desprende el container que termina cayendo sobre otro Toyota Corolla, que es el que lamentablemente tiene las personas fallecidas. Circulaban tres personas: la mamá y su hija de 10 años, que son los dos fallecidos, y un nene de 12 años que viajaba en el asiento trasero”.

Como consecuencia del trágico episodio, cuatro personas fueron trasladadas al hospital municipal Dr. Bernardo A. Houssay (Vicente López) con diferentes lesiones: dos adolescentes de 17 años y una mujer, todos ocupantes del Peugeot 206, y el chofer del camión. Fuentes del municipio de Vicente López precisaron que los dos primeros fueron derivados por sus obras sociales a distintos sanatorios de CABA -uno a La Trinidad de Palermo y otro al Dupuytren-, en tanto que la mujer se retiró de forma voluntaria.

El camionero, por su parte, sufrió una fractura en el brazo izquierdo “por la maniobra que quiso realizar”, según precisó el fiscal Larramendi, y también fue hospitalizado. “El chofer del camión está bien, fuera de peligro, y ya fue dado de alta al igual que los ocupantes del Peugeot 206″, detalló.

En diálogo con este medio, el fiscal Larramendi contó que el camionero podría ser imputado por “homicidio culposo”, aunque no descarta que otro vehículo no identificado también haya sido partícipe del accidente.

“El conductor podría llegar a ser imputado, me parece que al menos con el container no estaban dadas las condiciones de seguridad para circular con el mismo, eso produjo que fuera lanzado para el otro lado.”, relató el doctor Larramendi. Y respecto al otro automóvil, explico: “El panorama me cambió ayer por la noche, cuando me enteré que un tercer vehículo podría haber participado del accidente. En ese caso, el conductor del mismo podría ser imputado por homicidio con dolo eventual”.

“En un principio la causa se va a caratular como homicidio culposo. Después de lo que emerja de las pruebas que podamos recabar, es cómo se va a ir recaratulando y designado las responsabilidades, en caso de haber”, precisó Larramendi sobre la investigación.

En las imágenes que fueron captadas por los transeúntes, y que ilustran esta nota, se puede observar al acoplado y algunos de los autos dañados que quedaron sobre la calzada. Además, el video también muestra cómo quedó el camión con el auto, que fue aplastado, debajo.

El doctor Larramendi aclaró que aguarda a las pericias para determinar las responsabilidades del trágico episodio, entre ello dilucidar por qué se desprendió el acoplado del camión que terminó cruzándose de carril y provocó las muertes constatadas hasta el momento. “Hay un millón de variables, es la información que tengo hasta ahora”, resaltó el fiscal interviniente. “Hay plazos procesales que cumplir”, agregó el funcionario judicial, quien además pidió a los testigos oculares del accidente que se acerquen a brindar detalles de lo sucedido para esclarecer el caso y las responsabilidades de los protagonistas.

En el lugar del hecho trabajó personal del SAME, Bomberos de Vicente López y la Policía Bonaerense, además de los operarios de Autopistas del Sol que trabajaron para limpiar la calzada. Según informaron esta mañana desde la compañía concesionaria de la autopista Panamericana, los carriles obstruídos por la colisión fueron liberados pasadas las 6 de la mañana. No obstante, pidieron “circular con precaución”.

