Durante la mañana de este domingo, alrededor de las 6:35 hs, se produjo un accidente vehicular sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 5, en cercanías de la localidad de Batán.

Según informaron fuentes del Cuartel de Bomberos de Batán, un vehículo Toyota Corolla de color negro perdió el control por causas que aún se desconocen, y terminó volcando sobre la banquina.

El conductor, único ocupante del automóvil, fue rescatado del interior del rodado por personal de bomberos y atendido en el lugar por una ambulancia del SAME. Tras ser evaluado por los profesionales de salud, se determinó que no era necesario su traslado a un centro médico.

A raíz del incidente, se mantuvo un carril cerrado en la zona del accidente mientras se realizaban las tareas correspondi

