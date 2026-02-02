Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido tras un violento choque ocurrido en la zona de médanos de Pinamar, será sometido este lunes a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde permanece internado.

Ads

El hecho se registró durante los primeros días de enero, cuando el UTV en el que se desplazaba el niño impactó contra una camioneta. A raíz del choque, Bastián sufrió múltiples lesiones de gravedad que obligaron a su internación en terapia intensiva y a la realización de varias cirugías de alta complejidad.

La última operación tuvo lugar el 24 de enero y, desde entonces, el paciente se mantuvo bajo un estricto control médico. Si bien su estado continúa siendo delicado, los profesionales señalaron que se mantiene estable.

Ads

El parte médico del domingo, manifestó que el niño se encontraba hemodinámicamente compensado, que había logrado permanecer varias horas sin asistencia respiratoria y que respondía a estímulos, lo que fue interpretado como una señal positiva.

Pese a estos avances, el equipo médico indicó que persisten complicaciones relacionadas con las lesiones craneales, por lo que se resolvió avanzar con una nueva intervención.

Ads

La familia permanece en Mar del Plata acompañando de cerca la evolución de Bastián y no pierde la esperanza de que, tras esta cirugía, su estado permita evaluar un eventual traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para continuar allí con su tratamiento.